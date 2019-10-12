"Он производил впечатление счастливого человека?", вышел трейлер скандального фильма про Децла «С закрытыми окнами»

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12 октября 2019, 13:03 [ «Аргументы Недели» ]

"А Кирилл производил впечатление счастливого человека?" А в ответ - тишина. Это диалог из нового фильма скандального фильма про Децла "С закрытыми окнами", в котором все же согласились участвовать его родители, друзья и коллеги музыканта.

Сегодня - звезда , завтра - отверженный кумир. Сегодня - бог, завтра - лох. Кирилл Толмацкий стал популярным в 16, а в 36 его не стало, он сгорел очень быстро. После смерти рэпера журналист Роман Супер решил, что будет снимать документальный фильм о музыканте. Чтобы собрать около 50 тысяч долларов на производство, он объявил краудфандинговую кампанию.

Некоторые родственники Децла, например его 13-летний сын, были категорически против съемок. Тем не менее трейлер к фильму уже появился в Сети. И поклонники Децла, очень неоднозначно восприняли его.

"Сейчас папка и всякие тимати все "честно" расскажут о его жизни, хотя не общались много лет. Да откуда они знают, как он жил все эти годы?", "Где вы были при жизни? Где? Журналисты, фильмы, скорбящие?", "Надеюсь в фильме скажут, почему он был единственный с яйцами и не боялся затронуть тему о политике в нашей стране... Невтирающий дичь, тебя меньше всего хотелось увидеть в этом фильме!", - негодуют те, кто любил творчество рэпера.