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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Бузова: "Я всегда была самой собой, была искренней"

, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]

Бузова: "Я всегда была самой собой, была искренней"
Фото: globallookpress.com

Известная телеведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова раскрыла секрет своей популярности в интервью изданию "Вечерняя Москва". Она рассказала о своем пути на вершину шоу-бизнеса.

Бузова сказала то, что привыкла добиваться своих целей, привыкла всегда идти вперед: "если бы я слушала окружающих, то не добилась бы и десятой части того, что сейчас имею". Также по мнению знаменитости, ее популярность началась с того, что она всегда была самой собой, была искренней. "Я не играла роли, я проживала свою жизнь на глазах миллионов", - отметила телеведущая.

АГ

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