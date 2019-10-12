Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна объяснила, почему семья не хочет рассказывать о состоянии здоровья актрисы

Один из членов семьи актрисы Анастасии Заворотнюк прервал молчание. Старшая дочь Заворотнюк Анна объяснила, почему семья не хочет ничего рассказывать о состоянии здоровья актрисы. По словам Анны, у родных нет желания "хайповать" на состоянии здоровья Анастасии, поэтому они отказываются от общения с журналистами.
Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня", близкие и друзья, поклонники актрисы возмущены поведением СМИ.
Анна ответила одному из пользователей сети, который решил, что своим молчанием родных Заворотнюк создает ажиотаж, подчеркнув, что, в первую очередь, семья хочет спокойной и счастливой жизни Анастасии, а остальное — неважно, - передает РИА Новости.
Недавно певец Стас Михайлов не выдержал, и призвал неуемных журналистов и поклонников остановиться.
За это Анна Заворотнюк поблагодарила артиста и написала в Инстаграм: "От лица всей нашей семьи хотим выразить огромную благодарность друзьям, которые проявили инициативу по созданию аккаунта против лжи в СМИ! Но, к сожалению, Инстаграм- аккаунт @podderzhka_azavorotnyuk заблокировали". "Мы приняли решение, что будем продолжать на странице моей мамы", - рассказала девушка.
"Любим и благодарим всех наших близких и родных, друзей, коллег и всех неравнодушных за поддержку! Спасибо Вам", - написала Анна. Был создан аккаунт против лжи СМИ. Но он сейчас заблокирован.
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