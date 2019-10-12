Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна объяснила, почему семья не хочет рассказывать о состоянии здоровья актрисы

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12 октября 2019, 09:58 [ «Аргументы Недели» ]

Oleg Gordienko, globallookpress.com

Один из членов семьи актрисы Анастасии Заворотнюк прервал молчание. Старшая дочь Заворотнюк Анна объяснила, почему семья не хочет ничего рассказывать о состоянии здоровья актрисы. По словам Анны, у родных нет желания "хайповать" на состоянии здоровья Анастасии, поэтому они отказываются от общения с журналистами.

"Остановитьсь, люди... Просто помолитесь за Настю", - Стас Михайлов призвал помолиться за Заворотнюк

Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня", близкие и друзья, поклонники актрисы возмущены поведением СМИ.

Анна ответила одному из пользователей сети, который решил, что своим молчанием родных Заворотнюк создает ажиотаж, подчеркнув, что, в первую очередь, семья хочет спокойной и счастливой жизни Анастасии, а остальное — неважно, - передает РИА Новости.

Недавно певец Стас Михайлов не выдержал, и призвал неуемных журналистов и поклонников остановиться.

За это Анна Заворотнюк поблагодарила артиста и написала в Инстаграм: "От лица всей нашей семьи хотим выразить огромную благодарность друзьям, которые проявили инициативу по созданию аккаунта против лжи в СМИ! Но, к сожалению, Инстаграм- аккаунт @podderzhka_azavorotnyuk заблокировали". "Мы приняли решение, что будем продолжать на странице моей мамы", - рассказала девушка.

"Любим и благодарим всех наших близких и родных, друзей, коллег и всех неравнодушных за поддержку! Спасибо Вам", - написала Анна. Был создан аккаунт против лжи СМИ. Но он сейчас заблокирован.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)11 Окт 2019 в 7:41 PDT