Диана Шурыгина разводится с мужем

//Шоу-бизнес 13+

11 октября 2019, 19:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В СМИ сегодня появилась информация, что прославившаяся после ряда телешоу Диана Шурыгина разводится с супругом Андреем Шляниным. Соответствующие данные ранее предоставил источник в окружении пары.

Согласно последней информации, отношения мужа и жены разрушились из-за увлечения Дианы блогером и миллионером Денисом Ребровым.

Теперь Шурыгина и Шлянин признались, что новости об их расставании являются правдой. Оказалось, что они не живут вместе уже около месяца. Диана отметила, что они с супругом старались сохранить брак, однако в какой-то момент поняли, что им лучше разойтись, передает "СтарХит". Молодая женщина также заметила, что они с Андреем расстаются, чтобы открыться новым отношениям.