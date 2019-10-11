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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Дочь Анастасии Заворотнюк высказалась о блокировке аккаунта в поддержку матери

, 16:06 [ «Аргументы Недели» ]

Дочь Анастасии Заворотнюк высказалась о блокировке аккаунта в поддержку матери
фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press
Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк в пятницу, 11 октября, заявила, что восстановить заблокированный аккаунт в Instagram, созданный ранее пользователями в поддержку ее матери, пока не удается.
 
Ранее о блокировке данной страницы сообщил артист Стас Михайлов. Администрация соцсети сочла активность в аккаунте подозрительно высокой.
 
Дочь актрисы Анна поблагодарила всех инициаторов создания странички и выразила сожаление в связи с тем, что такой массовый и искренний порыв система "переварить" не смогла. Девушка написала в Instagram, что теперь семья Анастасии Заворотнюк будет публиковать данные о состоянии актрисы в ее официальном аккаунте.
 
Ранее в СМИ появилась информация о тяжелой болезни актрисы. Семья пока никак не комментирует подобные новости.
 
 
 
 
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Публикация от @anna_zavorotnyuk11 Окт 2019 в 3:59 PDT

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