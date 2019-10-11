Актриса Кира Найтли показала фигуру через месяц после родов

34-летняя актриса Кира Найтли появилась на премьере своего нового фильма и продемонстрировала фигуру через месяц после рождения второго ребенка. Поклонники пришли в восторг, увидев звезду на мероприятии.
Кира приехала на премьеру в белом платье с оборками и прозрачными вставками, а также в золотых босоножках на высоком каблуке. Многие отметили, что талия Найтли после родов стала значительно шире, однако ее ноги и руки по-прежнему выглядят очень худыми.
Актриса с удовольствием позировала фотографам, выглядела очень счастливой и отдохнувшей.
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