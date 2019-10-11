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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Актриса Кира Найтли показала фигуру через месяц после родов

, 15:27 [ «Аргументы Недели» ]

Актриса Кира Найтли показала фигуру через месяц после родов
фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com

34-летняя актриса Кира Найтли появилась на премьере своего нового фильма и продемонстрировала фигуру через месяц после рождения второго ребенка. Поклонники пришли в восторг, увидев звезду на мероприятии.

Кира приехала на премьеру в белом платье с оборками и прозрачными вставками, а также в золотых босоножках на высоком каблуке. Многие отметили, что талия Найтли после родов стала значительно шире, однако ее ноги и руки по-прежнему выглядят очень худыми.

Актриса с удовольствием позировала фотографам, выглядела очень счастливой и отдохнувшей.

 

 
 
 
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Публикация от HELLO! Magazine (@hellomag)11 Окт 2019 в 3:40 PDT

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