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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Анна Хилькевич отреагировала на слухи о своей анорексии

, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]

Анна Хилькевич отреагировала на слухи о своей анорексии
Фото: Instagram

Известная российская актриса Анна Хилькевич объяснила, почему так резко похудела за последнее время. Знаменитость призналась, что ничего не могла есть из-за энтеровирусной инфекции.

"Да, я похудела! На 3-4 кг))) у меня был жуткий энтеровирус, после которого я не ела неделю(!) сейчас я вешу 45 кг-это мой вес до первых родов))) так что, можно считать что я в идеальной форме", - написала актриса в Instagram.

Хилькевич добавила, что ей "почти приятно" беспокойство незнакомых людей о её здоровье, но попросила не лезть в её личную жизнь. По её словам, "есть огромное количество тем, кроме её костей, которые так и хочется перетереть".

 
 
 
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Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)10 Окт 2019 в 12:04 PDT

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