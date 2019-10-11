Анна Хилькевич отреагировала на слухи о своей анорексии

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11 октября 2019, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Известная российская актриса Анна Хилькевич объяснила, почему так резко похудела за последнее время. Знаменитость призналась, что ничего не могла есть из-за энтеровирусной инфекции.

"Да, я похудела! На 3-4 кг))) у меня был жуткий энтеровирус, после которого я не ела неделю(!) сейчас я вешу 45 кг-это мой вес до первых родов))) так что, можно считать что я в идеальной форме", - написала актриса в Instagram.

Хилькевич добавила, что ей "почти приятно" беспокойство незнакомых людей о её здоровье, но попросила не лезть в её личную жизнь. По её словам, "есть огромное количество тем, кроме её костей, которые так и хочется перетереть".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)10 Окт 2019 в 12:04 PDT