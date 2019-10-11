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11 октября 2019, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова отреагировала на замечание своего "хейтера". Пользователь поинтересовался, когда российская звезда перестанет петь, а то уже "кровь из ушей хлещет".

"Благодарна хейтерам за то, что никогда не остаются безучастными и дают обратную связь. Ребята, спасибо, что так активно интересуетесь моей жизнью. Для любого артиста самое главное - вызывать эмоции у зрителя", - цитирует Бузову "Стархит".

Телеведущую обрадовал тот факт, что её песни "слушают даже через силу".

Бузова предупредила, что не собирается в ближайшее время покидать сцену. По её словам, она ещё не всё "закончила" и "получила".