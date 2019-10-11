"Остановитьсь, люди... Просто помолитесь за Настю", - Стас Михайлов призвал помолиться за Заворотнюк

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11 октября 2019, 09:39 [ «Аргументы Недели» ]

Press Service of Stas Mikhailov, globallookpress.com

Певец Стас Михайлов призвал поклонников актрисы Анастасии Заворотнюк помолиться за нее. Артист узнал, что СМИ и поклонники Заворотнюк слишком настойчиво и беспардонно интересуются ее здоровьем.

Сергей Жигунов предположил, почему Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы

Стас Михайлов считает, что в" настоящее время Анастасия Заворотнюк, её жизнь и здоровье, стали объектом для сплетен, откровенной неправды, передёргивания фактов и спекуляции на имени артистки". "Остановитесь, люди... Просто помолитесь за здоровье Насти!" - попросил музыкант.

Недавно актриса выписалась из клиники. Актер Сергей Жигунов предположил, что Насте пришлось поменять клинику из-за повышенного внимания. "Ей не дали лечиться", - считает он.

Звезда сериала "Моя прекрасная няня", красавица-актриса, многодетная мама Анастасия Заворотнюк перестала играть на сцене и появляться на светских мероприятиях. Поклонники забили тревогу, решив, что с актрисой произошло что-то плохое. Появились слухи о болезни. Особенно яростно начали докапываться некоторые СМИ. Семья Анастасии Заворотнюк не хочет рассказывать о происходящем. И имеет на это право. Михайлов дал адрес, где можно узнать достоверную информацию, но эта страница в Инстаграм уже удалена.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стас Михайлов (@stas_mihailoff)10 Окт 2019 в 4:10 PDT

Помолиться за здоровье Анастасии Заворотнюк ранее призывали Андрей Разин, Юрий Николаев и многие ее коллеги.