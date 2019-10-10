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10 октября 2019, 17:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Телеведущая Наиля Аскер-Заде пожаловалась своим подписчикам, что ее якобы какая- то дама «заказала» таинственному колдуну, чтобы порчу навести. Поклонники сочувствуют и нагоняют жути, но сама теледива считает, что верят в шаманов только «клуши», а мы «в конце концов в 2019 году живем, а не при Рюриковичах».

«Приятельница рассказала, что одна малознакомая мне женщина ходит с моим фото к местному шаману на Ленинском, и тот (Господь знает что) колдует. Знаю, что сейчас каждая уважающая себя женщина должна помимо тренера личностного роста иметь ещё и личного колдуна.... Но я почти что, как по Станиславскому - не верю! А вам, уважаемые, малознакомые дамы, рекомендую быть добрее, работать больше и не забывать: как аукнется, так и откликнется. Сила действия равна силе противодействия, знаете же. Так что любые плохие пожелания в чужой адрес возвращаются нам вдвойне», - написала телеведущая в своем Instagram-аккаунте.

Она призвала всем верующим в оккультизм «системное образование, эрудиция, трезвый рассудок в помощь», но фолловеры не унимались. «А я верила и верю. Но! Есть бумеранг. И если другому делаешь зло- зло тебе и прилетит», «Я был свидетелем как порча жизнь человеку испортила, так что будьте осторожнее!», - предупреждают они телеведущую.

Жаль, что Наиля не поделилась с поклонниками, чем же она так насолила малознакомой даме. Какая-то не полная информация получается.