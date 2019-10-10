Бочкарева лишилась театральной студии после скандала с наркотиками

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10 октября 2019, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Руководитель Института мировых цивилизаций Олег Слободчиков запретил актрисе Наталье Бочкарёвой проводить занятия с детьми в стенах вуза после скандала с наркотиками.

Слободчиков отметил, что Институт проводит активную воспитательную политику в отношении студентов, и скандал с найденными у Бочкарёвой наркотиками не вписывается в концепцию работы учебного заведения, передаёт «Звезда».

«И вот ее пригласили, в том числе, вернее, она пришла с инициативой, что будет проводить занятия театральной студии с нашими студентами бесплатно, а за это мы ей даем возможность проводить занятия еще с несколькими группами детей. То есть она работала у нас», - рассказал ректор.