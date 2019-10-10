Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Сотрудник больницы запросил у СМИ крупную сумму за интервью с Заворотнюк

, 12:50 [ «Аргументы Недели» ]

Сотрудник больницы запросил у СМИ крупную сумму за интервью с Заворотнюк
Фото: Instagram

В редакцию одного из московских СМИ обратился сотрудник больницы, в которую якобы перевезли актрису Анастасию Заворотнюк. Неизвестный запросил  гонорар за проведение интервью с пациенткой.

Онкопсихолог и подруга Заворотнюк посоветовала сравнить рак с гриппом

Онкопсихолог и подруга Заворотнюк посоветовала сравнить рак с гриппом

Анонимный звонок поступил в редакцию, в четверг, 10 октября. Сотрудник сообщил, что у него есть прямой доступ к актрисе и он не против немного подзаработать. Он отметил, что готов предоставить информацию за 800 тыс. руб., пишет teleprogramma.pro.

По его словам, "это вполне приемлемая цена за данный материал".

Неизвестный попросил предоставить вопросы, а он готов снять качественное видео с Заворотнюк в кадре. Он намекнул, что актриса находится в тяжёлом состоянии.

БА

//картина дня

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры о результатах готовности к проведению саммита в "нормандском формате"…

В мире

В ходе новой операции армия Турции нанесла удары по "объекту террористов" в Сирии

В ходе новой операции армия Турции нанесла удары по "объекту террористов" в Сирии

В ходе новой военной операции "Источник мира" армия Турции за несколько часов нанесла мощные удары по 181 "объекту террористов" в Сирии. Вооруженные силы Турции нанесли авиаудар по тюрьме.

Украина рискует попасть в «ловушку России» в ходе урегулирования конфликта в Донбассе, чтобы предотвратить данный сценарий, необходимо выполнить ряд шагов. С соответствующим заявлением выступил Петр Порошенко.

Украина рискует попасть в «ловушку России» в ходе урегулирования конфликта в Донбассе, чтобы предотвратить данный…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Авторы пафосного, но совершенно провального российского фильма "Тайна печати дракона" массово увольняют сотрудников. 50 миллионов долларов вылетели в трубу и кто-то…

//новости ан

Под Екатеринбургом планируют открыть полигон для сжигания медицинских отходов. Местные жители боятся, что ядовитые вещества отравят реки, а торф под полигоном загорится.

Полицейские, расследуя уголовное дело, отправили в ЗАГС странный запрос с просьбой уточнить, есть ли у гражданина дети. И если нет, то почему. Сотрудники учреждения…

//новости ан

Подмосковные следователями устанавливаются обстоятельства смерти двух молодых мужчин, работавших бортпроводниками в авиакомпании, тела которых обнаружены в съемной…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Комитет Госдумы по обороне во главе с генералом, бывшим командующим ВДВ Владимиром Шамановым заявил об игнорировании правительством его предложений по потребностям армии…

//новости ан

Повышение зарплаты губернатора Иркутской области - выполнение указа президента РФ. Сегодня в СМИ появилась информация о том, что губернатор Иркутской области предложил…