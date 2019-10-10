Сотрудник больницы запросил у СМИ крупную сумму за интервью с Заворотнюк

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10 октября 2019, 12:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

В редакцию одного из московских СМИ обратился сотрудник больницы, в которую якобы перевезли актрису Анастасию Заворотнюк. Неизвестный запросил гонорар за проведение интервью с пациенткой.

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Анонимный звонок поступил в редакцию, в четверг, 10 октября. Сотрудник сообщил, что у него есть прямой доступ к актрисе и он не против немного подзаработать. Он отметил, что готов предоставить информацию за 800 тыс. руб., пишет teleprogramma.pro.

По его словам, "это вполне приемлемая цена за данный материал".

Неизвестный попросил предоставить вопросы, а он готов снять качественное видео с Заворотнюк в кадре. Он намекнул, что актриса находится в тяжёлом состоянии.