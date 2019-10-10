Сотрудник больницы запросил у СМИ крупную сумму за интервью с Заворотнюк

В редакцию одного из московских СМИ обратился сотрудник больницы, в которую якобы перевезли актрису Анастасию Заворотнюк. Неизвестный запросил гонорар за проведение интервью с пациенткой.
Анонимный звонок поступил в редакцию, в четверг, 10 октября. Сотрудник сообщил, что у него есть прямой доступ к актрисе и он не против немного подзаработать. Он отметил, что готов предоставить информацию за 800 тыс. руб., пишет teleprogramma.pro.
По его словам, "это вполне приемлемая цена за данный материал".
Неизвестный попросил предоставить вопросы, а он готов снять качественное видео с Заворотнюк в кадре. Он намекнул, что актриса находится в тяжёлом состоянии.