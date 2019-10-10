С кем актриса Наталья Рудова на время переедет жить на Бали

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10 октября 2019, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]

Natalia Shakhanova, globallookpress.com

Актриса Наталья Рудова, получившая популярность по роли Тани в сериале "Татьянин день", на некоторое время переедет жить на Бали. И на этом индонезийском острове красавице-актрисе предстоит не отдыхать, а работать.

Рудовой предложили стать ведущей нового проекта «Место под солнцем». Поклонники актрисы Натальи Рудовой радуются новым встречам с ней. "Рудова как актриса прекрасна, почаще бы видеть таких красавиц", "Какая она крутая! Мне она нравится", "Ну, хотя бы таланты будут", - делать фолловеры комплименты одной из самых сексуальных актрис.

Напомним, в сериале "Татьянин день" Наталья Рудова снималась с актером Кириллом Сафоновым и актрисой Анной Снаткиной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Rudova (@rudovanata)8 Окт 2019 в 7:19 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Rudova (@rudovanata)2 Окт 2019 в 2:38 PDT