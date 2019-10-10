//Шоу-бизнес 13+

10 октября 2019, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: постер

Авторы пафосного, но совершенно провального российского фильма "Тайна печати дракона" массово увольняют сотрудников. 50 миллионов долларов вылетели в трубу и кто-то должен за то ответить.

50 миллионов долларов можно потратить на очень разные вещи. Например, на Арнольда Шварценеггера, Джеки Чана и масштабное кинопроизводство второй части Вия. Студия мечтала выстрелить на китайском рынке, но не помогло — фильм про гарных хлопчиков в Поднебесной с треском провалился в прокате.

Продюсеры "Русской фильм группы" подумали и нашли крайних. Неудачу фильма решили списать на актеров. Подали в суд и потребовали свои деньги назад. По словам продюсеров, после иска компания терпит убытки: несколько иностранных партнеров, с которыми обсуждался прокат фильма в других странах, отказались от переговоров, а Арнольд Шварценеггер не примет участие в московской премьере картины.

Как пишет канал "Mash", сейчас очередь дошла и до людей, работавших над созданием фильма, их массово увольняют. При этом пресс-служба компании всё отрицает.