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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Отечественный блокбастер "Тайна печати дракона" пафосно провалился в китайском прокате. 50 миллионов долларов вылетели в трубу

, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]

Отечественный блокбастер "Тайна печати дракона" пафосно провалился в китайском прокате. 50 миллионов долларов вылетели в трубу
Фото: постер

Авторы пафосного, но совершенно провального российского фильма "Тайна печати дракона" массово увольняют сотрудников. 50 миллионов долларов вылетели в трубу и кто-то должен за то ответить.

50 миллионов долларов можно потратить на очень разные вещи. Например, на Арнольда Шварценеггера, Джеки Чана и масштабное кинопроизводство второй части Вия. Студия мечтала выстрелить на китайском рынке, но не помогло — фильм про гарных хлопчиков в Поднебесной с треском провалился в прокате.

 

Продюсеры "Русской фильм группы" подумали и нашли крайних. Неудачу фильма решили списать на актеров. Подали в суд и потребовали свои деньги назад. По словам продюсеров, после иска компания терпит убытки: несколько иностранных партнеров, с которыми обсуждался прокат фильма в других странах, отказались от переговоров, а Арнольд Шварценеггер не примет участие в московской премьере картины.

Как пишет канал "Mash", сейчас очередь дошла и до людей, работавших над созданием фильма, их массово увольняют.  При этом пресс-служба компании всё отрицает.

БИ

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