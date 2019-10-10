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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Сергей Жигунов предположил, почему Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы

, 09:39 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Жигунов предположил, почему Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Актер Сергей Жигунов предположил, почему Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы.   На днях появились новости, что Заворотнюк выписали из клиники. Сергей Жигунов, который снимался с Анастасией в сериале "Моя прекрасная няня"  и у них в то время были романтические отношения, предположил, что выписка не означает, что у нее улучшение состояния. 

Врач-онколог предположил, почему Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Врач-онколог предположил, почему Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

По его мнению, врачи поступили неправильно, сказав ей правду о тяжелом заболевании, - сообщает teleprogramma.pro. Как считает Жигунов, это может надломить любого человека, особенно женщину.

В медцентре в Москве Анастасия Заворотнюк лежала не под своим именем. По словам Жигунова, родственники Насти и медики старались всеми возможными способами сохранить врачебную тайну, но СМИ постоянно беспокоили и не давали покоя.
По мнению Жигунова, появились разные слухи о состоянии Заворотнюк, поэтому она покинула клинику. Он высказал мнение, что Анастасии "просто не дали нормально лечиться".

48-летняя звезда сериала "Моя прекрасная няня" перестала выходить в свет и играть в спектаклях в августе месяце.

Никакой официальной информации об Анастасии Заворотнюк ее родственники и представители не предоставляют. СМИ пишут, что у актрисы диагностирован рак, она лечилась в иностранных клиниках и проходила курс лечения в частном медицинском центре в Москве.

 

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