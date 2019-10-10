//Шоу-бизнес 13+

10 октября 2019, 09:39 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Актер Сергей Жигунов предположил, почему Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы. На днях появились новости, что Заворотнюк выписали из клиники. Сергей Жигунов, который снимался с Анастасией в сериале "Моя прекрасная няня" и у них в то время были романтические отношения, предположил, что выписка не означает, что у нее улучшение состояния.

Врач-онколог предположил, почему Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

По его мнению, врачи поступили неправильно, сказав ей правду о тяжелом заболевании, - сообщает teleprogramma.pro. Как считает Жигунов, это может надломить любого человека, особенно женщину.

В медцентре в Москве Анастасия Заворотнюк лежала не под своим именем. По словам Жигунова, родственники Насти и медики старались всеми возможными способами сохранить врачебную тайну, но СМИ постоянно беспокоили и не давали покоя.

По мнению Жигунова, появились разные слухи о состоянии Заворотнюк, поэтому она покинула клинику. Он высказал мнение, что Анастасии "просто не дали нормально лечиться".

48-летняя звезда сериала "Моя прекрасная няня" перестала выходить в свет и играть в спектаклях в августе месяце.

Никакой официальной информации об Анастасии Заворотнюк ее родственники и представители не предоставляют. СМИ пишут, что у актрисы диагностирован рак, она лечилась в иностранных клиниках и проходила курс лечения в частном медицинском центре в Москве.