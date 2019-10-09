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9 октября 2019, 16:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Российский продюсер Яна Рудковская прокомментировала идею отправить на международный музыкальный конкурс «Евровидение-2020» участника с песней на русском языке.

По мнению Рудковской, английский язык является гораздо предпочтительнее, поскольку его знают и понимают многие. Продюсер отметила, что песня на русском будет понятна лишь некоторым жителям Восточной Европы, передаёт РИА Новости.

«Мне кажется, что все-таки интернациональный язык дает больше возможности открыться артисту, открыть текст своей песни и передать свои эмоции. На мой взгляд, когда человек поет, а ты не понимаешь о чем, это странно», - считает Рудковская.