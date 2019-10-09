Визажист Гоар Аветисян похудела на 43 килограмма

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9 октября 2019, 13:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Визажист Гоар Аветисян, которая уже несколько лет считается одним из самых известных и высокооплачиваемых специалистов в России в данной сфере, похудела на 43 кг. Женщина продолжает работать над собой.

Аветисян являлась обладательницей очень пышных форм, но в какой-то момент решила, что ее внешний вид не является привлекательным и взялась за себя.

Гоар правильно питается, вследствие чего вес довольно стремительно уходит. К настоящему моменту визажисту удалось избавиться от 43 лишних килограммов. В настоящий момент она выглядит весьма подтянутой, однако планирует сбросить еще 30 килограммов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Goar Avetisyan (@goar_avetisyan)7 Окт 2019 в 12:32 PDT