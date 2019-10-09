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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Певица Майли Сайрус была экстренно госпитализирована

, 13:12 [ «Аргументы Недели» ]

Певица Майли Сайрус была экстренно госпитализирована
фото: ImagePressAgency/face to face

Всемирно известная 26-летняя певица Майли Сайрус напугала поклонников сообщением о своей госпитализации. На днях артистка была экстренно доставлена в больницу из-за плохого самочувствия. 

Согласно последней информации, у Майли Сайрус были выявлены осложнения, вызванные тонзиллитом. Певица несколько дней жаловалась на проблемы со здоровьем, вследствие чего врачи приняли решение поместить ее в стационар, передает "СтарХит".

Медики прописали знаменитости постельный режим и регулярные капельницы. В больнице молодую женщину навещают мама и новый возлюбленный Коди Симпсон.

ЕТ

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