Певица Майли Сайрус была экстренно госпитализирована

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9 октября 2019, 13:12 [ «Аргументы Недели» ]

фото: ImagePressAgency/face to face

Всемирно известная 26-летняя певица Майли Сайрус напугала поклонников сообщением о своей госпитализации. На днях артистка была экстренно доставлена в больницу из-за плохого самочувствия.

Согласно последней информации, у Майли Сайрус были выявлены осложнения, вызванные тонзиллитом. Певица несколько дней жаловалась на проблемы со здоровьем, вследствие чего врачи приняли решение поместить ее в стационар, передает "СтарХит".

Медики прописали знаменитости постельный режим и регулярные капельницы. В больнице молодую женщину навещают мама и новый возлюбленный Коди Симпсон.