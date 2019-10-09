Анна Семенович потратила миллион рублей на покупки в лондонских бутиках

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9 октября 2019, 08:00 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Известная российская певица Анна Семенович потратила примерно миллион рублей на покупки в различных бутиках Лондона. Звезда считает, что достаточно работает, чтобы позволить себе такие траты.

Анна Семенович во время шопинга в столице Великобритании приобрела много новой обуви, платьев на осень и зиму, а также дорогую брендовую сумку, передает teleprogramma.pro.

Певица призналась, что любит делать покупки в Лондоне, поскольку в этом городе всегда можно найти необходимую вещь на ее нестандартную фигуру. По мнению артистки, в Париже и Милане это сделать значительно сложнее, сообщает "СтарХит".