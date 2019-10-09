Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Анна Семенович потратила миллион рублей на покупки в лондонских бутиках

, 08:00 [ «Аргументы Недели» ]

Анна Семенович потратила миллион рублей на покупки в лондонских бутиках
фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Известная российская певица Анна Семенович потратила примерно миллион рублей на покупки в различных бутиках Лондона. Звезда считает, что достаточно работает, чтобы позволить себе такие траты.

Анна Семенович во время шопинга в столице Великобритании приобрела много новой обуви, платьев на осень и зиму, а также дорогую брендовую сумку, передает teleprogramma.pro.

Певица призналась, что любит делать покупки в Лондоне, поскольку в этом городе всегда можно найти необходимую вещь на ее нестандартную фигуру. По мнению артистки, в Париже и Милане это сделать значительно сложнее, сообщает "СтарХит".

ЕТ

//картина дня

В мире

Назван возможный сценарий раздела украинского государства под управлением Запада

Назван возможный сценарий раздела украинского государства под управлением Запада

Запад в будущем может разделить Украину на несколько участников конфедерации, подобно тому, как ранее это произошло с Боснией и Герцеговиной. С таким прогнозом выступил Дмитрий Джангиров, киевский эксперт.

Получение особого статуса территориями, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР, «уничтожит» Украину. С соответствующим прогнозом выступил Олег Ляшко, бывший депутат Верховной Рады.

Получение особого статуса территориями, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР, «уничтожит»…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Краснодарские врачи узнали из соцсетей об американской девочке Луне Феннер, родившейся с родимым пятном на лице огромного размера - меланоцитарным невусом. В США лечение…

//новости ан

История с болезнью Анастасии Заворотнюк не дает покоя ни журналистам, ни блогерам. Информации мало, она скупо дозируется кем-то из окружения звезды, а потому слухи…