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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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"Почему не умирает Заворотнюк?" Скандальный блогер считает историю с онкологией пиаром в духе Бари Алибасова

, 20:39 [ «Аргументы Недели» ]

"Почему не умирает Заворотнюк?" Скандальный блогер считает историю с онкологией пиаром в духе Бари Алибасова

История с болезнью Анастасии Заворотнюк не дает покоя ни журналистам, ни блогерам. Информации мало, она скупо дозируется кем-то из окружения звезды, а потому слухи множатся как грибы после дождя.

Скандальный московский блогер Лена Миро считает, что вся эта история болезни может вполне оказаться похожей на «отравление» Барри Алибасова. «У Насти пару недель назад началась полиорганная недостаточность. Это состояние, когда несколько внутренних органов перестают работать. Отказавший орган - не восстанавливается. Человек просто умирает и достаточно быстро. Но время прошло, а Настя осталась жива. СМИ повопили по поводу болезни неделю, а потом всем надоело. Шум пошёл на спад, и тут - с вероятностью 98% сообщают, что актриса вчера вечером умерла! Наутро, конечно, выяснилось, что никто не умер, а сегодня так вообще заявили, что Настю выписывают из больницы. Что происходит? Неужели через неделю мы увидим у Малахова Заворотнюк, как увидели чудом воскресшего Алибасова, бегло бредившего с ожогом пищевода второй степени?», - задает вопросы на своей странице Мироненко.

Ну, а дальше уже тему стали развивать читатели, кто-то предположил, что у семейства Заворотнюк большие долги, а с больной раком актрисы, за здоровье которой переживала вся страна, кто же потребует денег. Ну а кто-то решил, что такие спекуляции были бы верхом глупости, и обвинили блогера в кощунстве.

БИ

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