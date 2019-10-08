Лариса Гузеева посетовала, что иногда ей приходится спать с Розой Сябитовой

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8 октября 2019, 17:37 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Актриса и ведущая шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева сделала неожиданное признание о том, что иногда ей приходится спать со свахой Розой Сябитовой. Неожиданное признание удивило и Розу.

В шоу "Давай поженимся" сегодня выбирали жену вдовцу, бывшему офицеру морской авиации, крепкому и активному мужчине. Владимиру уже 75, но он продолжает работать. Мужчина хочет не просто отношений, а жениться.

Первая невеста Галина из Петербурга была предпенсионного возраста. Астролог Василиса Володина заявила, что жених очень пожилой человек. В студии стали обсуждать, нужен ли этой женщине такой возрастной муж, он в отцы годится Галине. Но у нее взрослая дочь, живет отдельно. И ей скучновато одной, хочется, чтобы человек был рядом.

Лариса Гузеева призналась, что понимает людей, кто ищет себе пару. Одному жить плохо и опасно. Телеведущая разоткровенничалась, что в ее семье все заняты, у сына Георгия - своя семья, у дочери Ольги - свои дела, а муж Игорь зачастил в командировки. И Ларисе становится страшно ночевать одной дома.

По ее словам, она едет ночевать к Розе Сябитовой в загородный дом. Спят они, по словам Ларисы, в одной кровати, в пижамках и под разными одеялами. И всю ночь болтают. Сваха удивилась признанию коллеги. Подтвердила только один факт, что дом на строит двухэтажный.

Актриса и ведущая шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева сделала неожиданное признание о том, что иногда ей приходится спать со свахой Розой Сябитовой. Неожиданное признание удивило и Розу.В шоу "Давай поженимся" сегодня выбирали жену вдовцу, бывшему офицеру морской авиации, крепкому и активному мужчине. Владимиру уже 75, но он продолжает работать. Мужчина хочет не просто отношений, а жениться.Первая невеста Галина из Петербурга была предпенсионного возраста. Астролог Василиса Володина заявила, что жених очень пожилой человек. В студии стали обсуждать, нужен ли этой женщине такой возрастной муж, он в отцы годится Галине.Но ей скучновато одной, хочется, чтобы человек был рядом. Лариса Гузеева призналась, что понимает людей, кто ищет себе пару. Одному жить плохо и опасно. Телеведущая разоткровенничалась, что в ее семье все заняты, у сына Георгия - своя семья, у дочери Ольги - свои дела, а муж Игорь зачастил в командировки. И Ларисе становится страшно ночевать одной дома. По ее словам, она едет ночевать к Розе Сябитовой в загородный дом. Спят они, по словам Ларисы, в одной кровати, в пижамках и под разными одеялами. И всю ночь болтают. Сваха удивилась признанию коллеги. Подтвердила только один факт, что дом у нее двухэтажный.