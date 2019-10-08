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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Лариса Гузеева посетовала, что иногда ей приходится спать с Розой Сябитовой

, 17:37 [ «Аргументы Недели» ]

Лариса Гузеева посетовала, что иногда ей приходится спать с Розой Сябитовой
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Актриса и ведущая шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева сделала неожиданное признание о том, что иногда ей приходится спать со свахой  Розой Сябитовой. Неожиданное признание удивило и Розу.

В шоу "Давай поженимся" сегодня выбирали жену вдовцу, бывшему офицеру морской авиации,  крепкому и активному мужчине. Владимиру уже 75, но он продолжает работать. Мужчина хочет не просто отношений, а жениться.

Первая невеста Галина из Петербурга была предпенсионного возраста. Астролог Василиса Володина заявила, что жених очень пожилой человек. В студии стали обсуждать, нужен ли этой  женщине такой возрастной муж, он  в отцы годится Галине. Но у нее взрослая дочь, живет отдельно. И ей скучновато одной, хочется, чтобы человек был рядом. 

Лариса Гузеева призналась, что понимает людей, кто ищет себе пару. Одному жить плохо и опасно. Телеведущая разоткровенничалась, что в ее семье все заняты, у сына Георгия - своя семья, у дочери Ольги - свои дела, а муж Игорь зачастил в командировки. И Ларисе становится страшно ночевать одной дома.

По ее словам, она едет ночевать к Розе Сябитовой в загородный дом. Спят они, по словам Ларисы,  в одной кровати, в пижамках и под разными одеялами. И всю ночь болтают. Сваха удивилась признанию коллеги. Подтвердила только один факт, что дом на строит двухэтажный. 

Актриса и ведущая шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева сделала неожиданное признание о том, что иногда ей приходится спать со свахой  Розой Сябитовой. Неожиданное признание удивило и Розу.В шоу "Давай поженимся" сегодня выбирали жену вдовцу, бывшему офицеру морской авиации,  крепкому и активному мужчине. Владимиру уже 75, но он продолжает работать. Мужчина хочет не просто отношений, а жениться.Первая невеста Галина из Петербурга была предпенсионного возраста. Астролог Василиса Володина заявила, что жених очень пожилой человек. В студии стали обсуждать, нужен ли этой  женщине такой возрастной муж, он  в отцы годится Галине.Но ей скучновато одной, хочется, чтобы человек был рядом. Лариса Гузеева призналась, что понимает людей, кто ищет себе пару. Одному жить плохо и опасно. Телеведущая разоткровенничалась, что в ее семье все заняты, у сына Георгия - своя семья, у дочери Ольги - свои дела, а муж Игорь зачастил в командировки. И Ларисе становится страшно ночевать одной дома. По ее словам, она едет ночевать к Розе Сябитовой в загородный дом. Спят они, по словам Ларисы,  в одной кровати, в пижамках и под разными одеялами. И всю ночь болтают. Сваха удивилась признанию коллеги. Подтвердила только один факт, что дом у нее двухэтажный. 

ИЧ

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