Сергей Лазарев рассказал об отношении сына к маленькой сестре

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8 октября 2019, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Известный певец Сергей Лазарев рассказал, как его сын Никита относится к маленькой сестре Ане. Недавно артист сообщил, что год назад в его семье произошла большая радость – он стал отцом во второй раз.

Сергей сообщил, что Никита не ревнует отца к малышке. Мальчик очень обрадовался, узнав, что у него появится сестра. Мальчик является очень чутким и понимающим, обожает наблюдать за девочкой, приносит ей свои игрушки и аккуратно держит за ручку, передает teleprogramma.pro.

Воспитывать двоих детей Лазареву помогает его мама Валентина Викторовна. Женщина обожает внуков и рада, что ее сын изменился с появлением детей, передает "СтарХит".