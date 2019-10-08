Сергей Лазарев рассказал об отношении сына к маленькой сестре

Известный певец Сергей Лазарев рассказал, как его сын Никита относится к маленькой сестре Ане. Недавно артист сообщил, что год назад в его семье произошла большая радость – он стал отцом во второй раз.
Сергей сообщил, что Никита не ревнует отца к малышке. Мальчик очень обрадовался, узнав, что у него появится сестра. Мальчик является очень чутким и понимающим, обожает наблюдать за девочкой, приносит ей свои игрушки и аккуратно держит за ручку, передает teleprogramma.pro.
Воспитывать двоих детей Лазареву помогает его мама Валентина Викторовна. Женщина обожает внуков и рада, что ее сын изменился с появлением детей, передает "СтарХит".