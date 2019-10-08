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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Ксения Бородина трое суток провела с дочерью в больнице

, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]

Ксения Бородина трое суток провела с дочерью в больнице
фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Телеведущая Ксения Бородина трое суток провела в больнице со своей дочерью Марусей. Ранее стало известно, что десятилетняя девочка была экстренно госпитализирована с приступом аппендицита.

Операция длилась 40 минут. Вмешательство прошло успешно. Бородина в течение трех дней находилась в медучреждении рядом с дочерью, пока она восстанавливалась, передает teleprogramma.pro.

Ксения поблагодарила своих поклонников за беспокойство, теплые слова и пожелания. Телеведущая уточнила, что Маруся уже находится дома. На тренировки девочка сможет вернуться только через месяц.

ЕТ

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