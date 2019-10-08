Ксения Бородина трое суток провела с дочерью в больнице

Телеведущая Ксения Бородина трое суток провела в больнице со своей дочерью Марусей. Ранее стало известно, что десятилетняя девочка была экстренно госпитализирована с приступом аппендицита.
Операция длилась 40 минут. Вмешательство прошло успешно. Бородина в течение трех дней находилась в медучреждении рядом с дочерью, пока она восстанавливалась, передает teleprogramma.pro.
Ксения поблагодарила своих поклонников за беспокойство, теплые слова и пожелания. Телеведущая уточнила, что Маруся уже находится дома. На тренировки девочка сможет вернуться только через месяц.