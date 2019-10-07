Анна Михалкова опубликовала в сети смелое фото - без косметики, с морщинками

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7 октября 2019, 20:51 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Актриса Анна Михалкова опубликовала в Инстаграм смелое фото. 45-летняя Анна, мама троих детей, на фото без грамма косметики. И выглядит как подросток. Или как ее младшая сестра 33-летняя Надежда Михалкова.

Анна Михалкова похудела и похорошела. Многим женщинам после избавления от лишних килограммов приходится делать пластику, так как кожа сильно обвисает.

Анне, судя по фото, даже уколы красоты, ботокс, не потребовались. Выглядит она молодо и свежо. И без косметики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Mikhalkova (@anikiti4na)6 Окт 2019 в 10:41 PDT

А морщинки и возраст не скрывает, хотя сожалеет - годы летят.

"Все так быстро, все так мимолетно! Где же это «здесь и сейчас»? Как его поймать? Раз- и середина осени! Раз- и старшим почти по 20 лет, раз-и Лиде скоро в школу! Как так, подождите, мне же ещё 25 , нет, ну хорошо, 36.... уже нет?" - пишет в Инстаграм Анна Михалкова.