Анна Михалкова опубликовала в сети смелое фото - без косметики, с морщинками

Актриса Анна Михалкова опубликовала в Инстаграм смелое фото. 45-летняя Анна, мама троих детей, на фото без грамма косметики. И выглядит как подросток. Или как ее младшая сестра 33-летняя Надежда Михалкова.
Анна Михалкова похудела и похорошела. Многим женщинам после избавления от лишних килограммов приходится делать пластику, так как кожа сильно обвисает.
Анне, судя по фото, даже уколы красоты, ботокс, не потребовались. Выглядит она молодо и свежо. И без косметики.
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А морщинки и возраст не скрывает, хотя сожалеет - годы летят.
"Все так быстро, все так мимолетно! Где же это «здесь и сейчас»? Как его поймать? Раз- и середина осени! Раз- и старшим почти по 20 лет, раз-и Лиде скоро в школу! Как так, подождите, мне же ещё 25 , нет, ну хорошо, 36.... уже нет?" - пишет в Инстаграм Анна Михалкова.