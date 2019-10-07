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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Элтон Джон рассказал о странном поведении матери на его свадьбе

, 17:51 [ «Аргументы Недели» ]

Элтон Джон рассказал о странном поведении матери на его свадьбе
Фото: соцсети

Британский музыкант Элтон Джон рассказал, что во время свадебной церемонии его мать Шейла Дуайт вела себя крайне странно. Бракосочетание Элтона Джона и Дэвида Ферниша состоялось в 2014 году.

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Певец признался, что во время церемонии мать вела себя, словно «буйный социопат»: она громко разговаривала во время произнесения свадебных клятв, грубо общалась с гостями и отказалась присутствовать на праздничном ланче. При этом Элтон Джон отметил, что женщина никогда не была гомофобом и всегда поддерживала сына в его выборе, передаёт Lenta.Ru.

«Она не могла справиться с мыслью о том, что пуповина окончательно обрезана, и ей было наплевать на все остальное, в том числе на тот факт, что я наконец-то был счастлив», - считает музыкант.

АБ

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