"Очень хороший человек, красивый и умный", - Мария Голубкина охарактеризовала мужа сводной сестры Марии Мироновой

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7 октября 2019, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

Ekaterina Rozhdestvenskaya, globallookpress.com

Мария Голубкина охарактеризовала нового мужа сводной сестры Марии Мироновой, которая недавно в Греции родила второго ребенка - сына. "Он просто прекрасный и замечательный, очень хороший человек, очень красивый и умный!", - так оценила Голубкина супруга сводной сестры в программе "Ты не поверишь!"

Актриса Мария Миронова заинтриговала своих поклонников, публикуя сначала фото во время беременности, а потом сообщив о рождении сына. Фолловеры начали гадать, кто же отец сына актрисы.

Слухи о том, что избранник Марии Мироновой возрастной греческий судовладелец, оная высмеяла. И сама написала, что ей везет на имя Андрей. Ее отец - знаменитый Андрей Миронов. И первого сына она назвала Андреем. Теперь и муж у Марии Андреевны Андрей.

Мария Голубкина не стала углубляться в подробности, отвечая на вопрос о муже сестры, но поделилась, что они знакомы, и мужчину Миронова выбрала достойного.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Миронова Менакер (@mariya_mironova_actress)20 Сен 2019 в 2:41 PDT

Старший сын 46-летней Марии Мироновой Андрей рад появлению младшего брата. А на днях актриса, поздравляя свою маму актрису Екатерину Градову с днем рождения, опубликовала фото, когда их выписывали из роддома.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Миронова Менакер (@mariya_mironova_actress)6 Окт 2019 в 5:05 PDT