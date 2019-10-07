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7 октября 2019, 17:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Капитан команды КВН «Сборная Снежногорска» Сергей Жариков сообщил о смерти участницы команды Евгении Жариковой. В сентябре у неё обнаружили четвертую стадию рака.

«Дорогие друзья, все, кто откликнулся на наш зов о помощи. К огромному сожалению, нам не удалось спасти Женю. Сегодня в 6 утра она скончалась в клинике в Москве. Еще раз спасибо всем, кто не остался равнодушен. Пусть у вас в жизни всё будет хорошо», - написал Жариков в соцсети.

В конце сентября этого года у Евгении Жариковой диагностировали саркому желудка четвертой степени. Болезнь смогли обнаружить слишком поздно, передаёт РИА Новости.