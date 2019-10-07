Бывшая супруга Андрея Урганта не раскрывает имя отца новорожденного ребенка

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7 октября 2019, 15:32 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Бывшая супруга актера Андрея Урганта Елена Романова не раскрывает имя отца новорожденного ребенка.

33-летняя бизнес-леди Елена Романова родила первенца - сына. Экс-возлюбленная написала о рождении сына в Инстаграм.

Мальчик появился на свет 30 сентября. Молодая мама с сыном уже выписались из роддома домой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lena Romanova (@romanovalena)5 Окт 2019 в 11:44 PDT

В июне Андрею Урганту стали задавать вопросы о беременности Елены. Актер сказал, что он к этому не причастен, так как давно расстался с этой девушкой. Романова имени отца новорожденного не раскрывает. В Инстаграм Елена рассказывала. как проходит ее беременность. В декретный отпуск она не уходила, работала, вела активный образ жизни.

Напомним, сын Андрея Урганта Иван - известный телеведущий.