Бывшая супруга Андрея Урганта не раскрывает имя отца новорожденного ребенка

Бывшая супруга актера Андрея Урганта Елена Романова не раскрывает имя отца новорожденного ребенка.
33-летняя бизнес-леди Елена Романова родила первенца - сына. Экс-возлюбленная написала о рождении сына в Инстаграм.
Мальчик появился на свет 30 сентября. Молодая мама с сыном уже выписались из роддома домой.
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В июне Андрею Урганту стали задавать вопросы о беременности Елены. Актер сказал, что он к этому не причастен, так как давно расстался с этой девушкой. Романова имени отца новорожденного не раскрывает. В Инстаграм Елена рассказывала. как проходит ее беременность. В декретный отпуск она не уходила, работала, вела активный образ жизни.
Напомним, сын Андрея Урганта Иван - известный телеведущий.