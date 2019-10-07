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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Совсем не до юмора. Звезду Stand Up шоу госпитализировали с нервным срывом

, 15:06 [ «Аргументы Недели» ]

Совсем не до юмора. Звезду Stand Up шоу госпитализировали с нервным срывом

На сцене 36-летняя Юлия Ахмедова всегда предстает в образе жизнерадостной и уверенной в себе женщины. Однако в реальности комик борется с психологическими проблемами.

Как отмечают очевидцы, Ахмедова – постоянный пациент кризисного центра. «Сейчас лежу в кризисном отделении с нервным срывом. Здесь же находится Юлия Ахмедова, как и в прошлом году. Ощущение, что она отсюда и не выходит, лежит в платном боксе», — ссылаясь на слова пациентки медицинского учреждения, пишет telegram-канал "За кадром".

Источник рассказывает о своих впечатлениях: "Ощущение, что она отсюда не выходит". И сообщает, что телезвезда проходит лечение в платном боксе. Концертный директор Ахмедовой на вопрос о госпитализации заявил, что ничего не может сказать о здоровье своей подопечной:"Не подскажу, где она проходит лечение, не знаю".

БИ

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