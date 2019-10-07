Ким Кардашьян крестила своих детей в Армении

В понедельник, 7 октября, стало известно, что всемирно известная светская львица Ким Кардашьян крестила своих детей в духовном центре Армянской апостольской церкви – Первопрестольном Святом Эчмиадзине.

Отметим, что первопрестольный Святой Эчмиадзин – это монастырь, расположенный в 20 километрах к западу от Еревана. В этом месте находится резиденция Католикоса всех армян Гарегина II.