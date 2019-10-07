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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Ким Кардашьян крестила своих детей в Армении

, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]

Ким Кардашьян крестила своих детей в Армении
фото: Javier Rojas/Pi
В понедельник, 7 октября, стало известно, что всемирно известная светская львица Ким Кардашьян крестила своих детей в духовном центре Армянской апостольской церкви – Первопрестольном Святом Эчмиадзине.
 
Директор информационной службы Св. Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян сообщил, что Ким прибыла в Армению, чтобы принять участие во Всемирном конгрессе по информационным технологиям. До начала мероприятия Кардашьян со своими четырьмя детьми, а также ее сестра Кортни со своими тремя детьми побывали в Эчмиадзине и провели обряд крещения, передает РИА "Новости".
 
Отметим, что первопрестольный Святой Эчмиадзин – это монастырь, расположенный в 20 километрах к западу от Еревана. В этом месте находится резиденция Католикоса всех армян Гарегина II.
ЕТ

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