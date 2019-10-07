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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Поклонники обеспокоены здоровьем пережившего инсульт Бориса Моисеева

, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]

Поклонники обеспокоены здоровьем пережившего инсульт Бориса Моисеева
фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Поклонники известного российского певца волнуются за состояние перенёсшего инсульт Бориса Моисеева. В некоторых источниках появилась информация, что артист практически находится при смерти.

Моисеев перестал давать концерты и давно не появляется на публике. Известно, что последний раз его видели на похоронах Иосифа Кобзона. Уже тогда общественность заметила, что у певца болезненный вид. У него отекло лицо, глаза заплыли, а пальцы на руках стали в два раза толще обычного.

Сообщается, что артист перестал реагировать на речь, движения стали вялые и замедленные. Уточняется, что Моисеева срочно перевезли из Юрмалы в Москву, пишет Телеграм-канал "НеМалахов".

Источник отмечает, что Моисеев продал две дачи в Юрмале и в Подмосковье, а поддерживают артиста в тяжёлом положении Алла Пугачева и Нелли Кобзон.

"У него все в обычном режиме. СМИ делают эти вбросы каждые два месяца, но все равно ему не лучше и не хуже", - рассказал арт-директор певца Сергей Горох Nation News

БА

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