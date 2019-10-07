А вот и истинная причина развода Лолиты. Ее муж скрывал роман с косметологом из Белоруссии

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7 октября 2019, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Во время развода Лолиты Милявской и ее мужа тренера по фитнесу Дмитрия Иванова многие подписчики были уверены – все дело в измене. Они подозревали, что молодой супруг звезды завел себе любовницу на стороне и именно поэтому пара решилась на развод. Но Лолита все отрицала, просто «любовь закончилась», утверждала Милявская.

Однако, в руки к журналистам попали снимки со свадьбы друзей Иванова, и на церемонии он далеко не скучал в одиночестве, а находится в компании эффектной брюнетки. Из источников в окружении спортсмена изданию «Super» стало известно — это и есть «дама сердца» Дмитрия, которую он тщательно скрывал от своей супруги, которая пропадала на гастролях.

Уже далеко не тайную любовь экс-супруга Лолиты зовут Ольга Кулиева, она землячка самого Дмитрия из его родной Белоруссии, но, будучи косметологом, открыла в Москве свою клинику инъекционной медицины. Дмитрий и Ольга близки давно — по словам знакомых пары, их отношения завязались еще во время брака Иванова с Милявской. Близкие отношения с супругом популярной певицы Кулиева никогда не «светила» на публике и в социальных сетях, но вот в ее стихах – много грусти и боли.

Судя по информации от знакомых пары, после расставания с известной женой, за счет которой долгие годы проживал Иванов, теперь материально его поддерживает именно Ольга.