Поклонники считают, что Анфиса Чехова снова поправилась, но телеведущая это отрицает

В последнее время поклонники телеведущей Анфисы Чеховой все чаще стали писать, что они поправилась и возвращается к своим прежним параметрам. Знаменитость, однако, категорически отрицает данный факт.
Анфиса записала видео, на котором позирует в вечернем платье. Телеведущая предложила подписчикам осмотреть ее фигуру со всех сторон и убедиться в том, что никакого лишнего веса у нее нет. По утверждению Чеховой, она в настоящий момент носит 42 размер одежды.
Некоторые фолловеры призвали Анфису не обманываться и "определили", что ее платье минимум 48 размера. Другие попытались успокоить Чехову, отметив, что она просто "слегка набрала", но так ей даже лучше.
Посмотреть эту публикацию в Instagram