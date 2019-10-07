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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Поклонники считают, что Анфиса Чехова снова поправилась, но телеведущая это отрицает

, 12:32 [ «Аргументы Недели» ]

Поклонники считают, что Анфиса Чехова снова поправилась, но телеведущая это отрицает
фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В последнее время поклонники телеведущей Анфисы Чеховой все чаще стали писать, что они поправилась и возвращается к своим прежним параметрам. Знаменитость, однако, категорически отрицает данный факт.

Анфиса записала видео, на котором позирует в вечернем платье. Телеведущая предложила подписчикам осмотреть ее фигуру со всех сторон и убедиться в том, что никакого лишнего веса у нее нет. По утверждению Чеховой, она в настоящий момент носит 42 размер одежды.

Некоторые фолловеры призвали Анфису не обманываться и "определили", что ее платье минимум 48 размера. Другие попытались успокоить Чехову, отметив, что она просто "слегка набрала", но так ей даже лучше.

 
 
 
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Публикация от Анфиса Чехова (@achekhova)6 Окт 2019 в 11:15 PDT

ЕТ

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