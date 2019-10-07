Юрий Антонов рассказал о серьёзных проблемах со здоровьем

Известный российский композитор и музыкант Юрий Антонов рассказал, что испытывает "адские боли" в ноге. По его словам, проблемы со здоровьем беспокоят его последние несколько месяцев.
"У меня очень болит колено. И у меня разрыв связок, мениск. Прямо туда в колено. Не могу передать. Отсечение", - поделился композитор в программе "Ты не поверишь!" на канале "НТВ".
Антонов отметил, что старается не думать о боли, потому что это невыносимо. Однако композитор признался, что сейчас ему нужно лежать "на койке", но недавно он посетил день рождения Кати Лель из-за уважения к певице.
Музыкант добавил, что обращается за помощью к главному тренеру московского "Локомотива" Юрию Семину. Тот делает ему уколы.
"Очень профессионально, но очень больно. Там еще один укол предстоит сделать", - заключи он.