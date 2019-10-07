Юрий Антонов рассказал о серьёзных проблемах со здоровьем

//Шоу-бизнес 13+

7 октября 2019, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Известный российский композитор и музыкант Юрий Антонов рассказал, что испытывает "адские боли" в ноге. По его словам, проблемы со здоровьем беспокоят его последние несколько месяцев.

"У меня очень болит колено. И у меня разрыв связок, мениск. Прямо туда в колено. Не могу передать. Отсечение", - поделился композитор в программе "Ты не поверишь!" на канале "НТВ".

Антонов отметил, что старается не думать о боли, потому что это невыносимо. Однако композитор признался, что сейчас ему нужно лежать "на койке", но недавно он посетил день рождения Кати Лель из-за уважения к певице.

Музыкант добавил, что обращается за помощью к главному тренеру московского "Локомотива" Юрию Семину. Тот делает ему уколы.

"Очень профессионально, но очень больно. Там еще один укол предстоит сделать", - заключи он.