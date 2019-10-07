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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Дана Борисова и Анастасия Волочкова поругались на телешоу

, 07:14 [ «Аргументы Недели» ]

Дана Борисова и Анастасия Волочкова поругались на телешоу
фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Телеведущая Дана Борисова и балерина Анастасия Волочкова устроили перепалку в ходе телепрограммы. Конфликт между знаменитостями вспыхнул во время обсуждения скандала с актрисой Натальей Бочкаревой.
 
Ранее стало известно, что звезда сериала "Счастливы вмести" якобы была задержана с запрещенными веществами.
 
В рамках программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ Волочкова встала на защиту Бочкаревой, отметив, что вокруг известных людей часто возникают разные слухи, зачастую ложные.
 
Борисова в свою очередь подчеркнула, что лучше всех разбирается в данной теме, поскольку сама проходила реабилитацию и избавилась от зависимости. Телеведущая также заявила, что Анастасия является алкоголичкой, которая защищает другую знаменитость, имеющую пагубную привычку, передает teleprogramma.pro.
 
Волочкова ответила, что Борисова просто "пиарится" на ее имени, унижая тем самым себя.
ЕТ

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