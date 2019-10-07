Дана Борисова и Анастасия Волочкова поругались на телешоу

Телеведущая Дана Борисова и балерина Анастасия Волочкова устроили перепалку в ходе телепрограммы. Конфликт между знаменитостями вспыхнул во время обсуждения скандала с актрисой Натальей Бочкаревой.

Ранее стало известно, что звезда сериала "Счастливы вмести" якобы была задержана с запрещенными веществами.

В рамках программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ Волочкова встала на защиту Бочкаревой, отметив, что вокруг известных людей часто возникают разные слухи, зачастую ложные.

Борисова в свою очередь подчеркнула, что лучше всех разбирается в данной теме, поскольку сама проходила реабилитацию и избавилась от зависимости. Телеведущая также заявила, что Анастасия является алкоголичкой, которая защищает другую знаменитость, имеющую пагубную привычку, передает teleprogramma.pro

Волочкова ответила, что Борисова просто "пиарится" на ее имени, унижая тем самым себя.