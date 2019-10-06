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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Продюсер Майоров предположил, каким окажется следующий супруг Собчак

, 22:26 [ «Аргументы Недели» ]

Продюсер Майоров предположил, каким окажется следующий супруг Собчак
Фото: соцсети

Продюсер Валерий Майоров предположил, как долго продлится брак телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Майоров уверен, что у Собчак будет ещё один муж.

“Ксения Собчак — сильная женщина, у нее сложная личная жизнь, потому что попробуй с такой звездой уживись. И Максим Виторган, и Константин Богомолов — хорошие ребята”, - сказал продюсер.

Он предположил, что брак Богомолова и Собчак продлится максимум 3,5 года. По мнению Майорова, телеведущую привлекает в мужчинах “харизма интеллекта”, а режиссер этого лишен. Продюсер считает, что следующий супруг светской львицы будет гораздо моложе неё.

АБ

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