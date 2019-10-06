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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Директор Анастасии Заворотнюк огласил просьбу актрисы прекратить спекуляции вокруг ее здоровья

, 21:20 [ «Аргументы Недели» ]

Директор Анастасии Заворотнюк огласил просьбу актрисы прекратить спекуляции вокруг ее здоровья
Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Концертный директор заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк Стас Христов огласил просьбу актрисы и семьи прекратить спекуляции вокруг ее здоровья.  По словам Христова, окружение Заворотнюк призывает верить только официальной информации, которая появляется в официальных СМИ, - передает ТАСС. 

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Стас Христов подчеркнул, что актриса и ее близкие люди не готовы давать  какие-либо официальные комментарии по поводу ее здоровья. "Мы просим уважать решение актрисы и ее семьи", - заявил директор Анастасии Заворотнюк.

С августа СМИ пишут о здоровье Анастасии Заворотнюк. СМИ написали о том, что актриса борется с раком мозга. На какое -то время в СМИ перестали распространять разные версии о здоровье Заворотнюк.

Но сегодня поклонники "прекрасной няни" были шокированы новостью в нескольких Тelegram-каналах о смерти Заворотнюк.
После этого Стас Христов сделал заявление.

Директор актрисы Марина Потапова на вопрос "СтарХита"  о смерти Заворотнюк коротко ответила:  "Нет". 

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