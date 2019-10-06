Директор Анастасии Заворотнюк огласил просьбу актрисы прекратить спекуляции вокруг ее здоровья

Концертный директор заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк Стас Христов огласил просьбу актрисы и семьи прекратить спекуляции вокруг ее здоровья. По словам Христова, окружение Заворотнюк призывает верить только официальной информации, которая появляется в официальных СМИ, - передает ТАСС.
Стас Христов подчеркнул, что актриса и ее близкие люди не готовы давать какие-либо официальные комментарии по поводу ее здоровья. "Мы просим уважать решение актрисы и ее семьи", - заявил директор Анастасии Заворотнюк.
С августа СМИ пишут о здоровье Анастасии Заворотнюк. СМИ написали о том, что актриса борется с раком мозга. На какое -то время в СМИ перестали распространять разные версии о здоровье Заворотнюк.
Но сегодня поклонники "прекрасной няни" были шокированы новостью в нескольких Тelegram-каналах о смерти Заворотнюк.
После этого Стас Христов сделал заявление.
Директор актрисы Марина Потапова на вопрос "СтарХита" о смерти Заворотнюк коротко ответила: "Нет".