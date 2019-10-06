Директор Анастасии Заворотнюк огласил просьбу актрисы прекратить спекуляции вокруг ее здоровья

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6 октября 2019, 21:20 [ «Аргументы Недели» ]

Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Концертный директор заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк Стас Христов огласил просьбу актрисы и семьи прекратить спекуляции вокруг ее здоровья. По словам Христова, окружение Заворотнюк призывает верить только официальной информации, которая появляется в официальных СМИ, - передает ТАСС.

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала фото в красном платье и взволновала поклонников актрисы

Стас Христов подчеркнул, что актриса и ее близкие люди не готовы давать какие-либо официальные комментарии по поводу ее здоровья. "Мы просим уважать решение актрисы и ее семьи", - заявил директор Анастасии Заворотнюк.

С августа СМИ пишут о здоровье Анастасии Заворотнюк. СМИ написали о том, что актриса борется с раком мозга. На какое -то время в СМИ перестали распространять разные версии о здоровье Заворотнюк.

Но сегодня поклонники "прекрасной няни" были шокированы новостью в нескольких Тelegram-каналах о смерти Заворотнюк.

После этого Стас Христов сделал заявление.

Директор актрисы Марина Потапова на вопрос "СтарХита" о смерти Заворотнюк коротко ответила: "Нет".