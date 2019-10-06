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6 октября 2019, 17:04 [ «Аргументы Недели» ]

Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Юморист и ведущий развлекательных программ на телевидении Максим Галкин не разделил радость ведущей шоу на канале НТВ Леры Кудрявцевой. Лера Кудрявцева в сети поделилась хорошей новостью. Ее "Секрет на миллион" получил самый высокий рейтинг на телевидении в сентябре.

Шоу, в котором в сентябре принял участие Сергей Лазарев, обогнало по просмотрам программы Первого канала. Лера написала об успехе своей программы в Инстаграм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)2 Окт 2019 в 4:33 PDT



Максим Галкин с ответом не задержался. В "ответочке" он высказал сомнение, что "Секрет на миллион" является успешным. Галкин в Инстаграм разместил коллажем из двух фото с рейтингами передач и написал: "Мир Т. В. глазами НТВ и объективность".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)4 Окт 2019 в 9:51 PDT

Вероятно, так Галкин пошутил. Но Лера обиделась и написала длинный пост.

"Часто вижу, что произнося слова «шоу» и «бизнес» вместе, даже воротилы нашего шоу-бизнеса, не могут сдержаться от ироничной улыбки. Действительно, как можно термином «шоу» — развлечение, праздник, зрелище, называть ту холодную войну, которая разворачивается за кулисами концертов, за кадром телепрограмм и ту горячую битву, свидетелем которой порой становится почтенная публика. Но это — законы жанра", - ответила телезвезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)5 Окт 2019 в 6:22 PDT