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6 октября 2019, 16:22 [ «Аргументы Недели» ]

Anton Belitsky, globallookpress.com

Рок-музыкант Юрий Шевчук пытался объяснить прерванный концерт группы ДДТ тем, что "сотрудники стадиона тоже хотят домой, кушать, спать, любить своих жен". Группа "ДДТ" в субботу, 5 октября, выступала на стадионе "Газпром Арена".

Поклонники группы, побывавшие вчера на концерте, говорят, что после того, как музыканты исполнили несколько песен, в зале включился свет, а организаторы начали отталкивать фанатов от сцены и призывать разойтись. Шевчук пытался успокоить зрителей.

Кроме своей первой версии, он еще намекнул о второй версии прерывания выступления коллектива. "Дорогие друзья. Площадка сказала заканчивать. Я все понимаю. Мы не сыграли еще ничего, приготовили для вас хорошую программу. К сожалению, какому-то чуваку в фуражке не понравилось" - заявил Шевчук со сцены.

Директор рок-группы ДДТ Вячеслав Борюсков заявил, что "все было штатно, просто для нас это было неожиданно", - передает РЕН-ТВ. По его мнению, организаторы позаботились, чтобы все зрители не опоздали в метро.