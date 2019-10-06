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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Элтон Джон рассказал о песне с похорон принцессы Дианы

, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]

Элтон Джон рассказал о песне с похорон принцессы Дианы
Фото: соцсети

Британский музыкант Элтон Джон заявил, что сожалеет о внезапной популярности его песни “Свеча на ветру”. Музыкант исполнил композицию всего однажды – на похоронах принцессы Дианы.

“Я никогда до конца не мог понять, как кто-то захочет послушать эту песню. При каких обстоятельствах я смог бы когда-нибудь сыграть ее? Я никогда больше ее не исполнил”, - сказал Элтон Джон.

Он отметил, что популярность песни означает только то, что к трауру по леди Диане оказалось приковано слишком много внимания. Певец признался, что не уверен, чтобы Диана хотела подобного отношения, передаёт РенТВ.

АБ

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