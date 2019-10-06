Алёна Хмельницкая успокоила своих поклонников: в личной жизни всё порядке

Алёна Хмельницкая и её близкий друг Александр недавно отметили знаменательную дату. Актриса-красавица опубликовала в Инстаграм редкое фото с возлюбленным. С Александром Хмельницкая познакомилась после расставания с мужем-режиссёром Тиграном Кеосаяном.
И несколько лет они уже пара. Актриса не балует своих подписчиков в Инстаграм совместными снимками с любимым мужчиной.
И недавно фолловеры обеспокоились, что между Алёной и Александром произошёл разлад, начали задавать актрисе провокационные вопросы. "Не очень часто я выставляю наши совместные фото, и последнее время вы стали задавать вопросы... Так вот вам ответ и он же привет , от нас с Сашей)))", - выложила фото Алёна. Судя по нему, они очень счастливы вместе.
По признанию Алёны, впервые они "засветились" на премьере мюзикла "Золушка" три года назад.
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