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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Алёна Хмельницкая успокоила своих поклонников: в личной жизни всё порядке

, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]

Алёна Хмельницкая успокоила своих поклонников: в личной жизни всё порядке
фото: соцсети

Алёна Хмельницкая и её близкий друг Александр недавно отметили знаменательную дату. Актриса-красавица  опубликовала в Инстаграм редкое фото с возлюбленным. С Александром Хмельницкая познакомилась после расставания с мужем-режиссёром Тиграном Кеосаяном.

И несколько лет они уже пара. Актриса не балует своих подписчиков в Инстаграм совместными снимками с любимым мужчиной.
И недавно фолловеры обеспокоились, что между Алёной и Александром произошёл разлад, начали задавать актрисе провокационные вопросы. "Не очень часто я выставляю наши совместные фото, и последнее время вы стали задавать вопросы... Так вот вам ответ и он же привет , от нас с Сашей)))", - выложила фото Алёна. Судя по нему, они очень счастливы вместе.
По признанию Алёны, впервые они "засветились" на премьере мюзикла "Золушка" три года назад.

 
 
 
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Публикация от Алена Хмельницкая актриса (@alxmel)3 Окт 2019 в 2:07 PDT

 
 
 
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Публикация от Алена Хмельницкая актриса (@alxmel)2 Окт 2019 в 12:08 PDT

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