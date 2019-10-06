Надежда Бабкина продемонстрировала постройневшую фигуру в алом костюме

//Шоу-бизнес 13+

6 октября 2019, 13:37 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

69-летняя артистка Надежда Бабкина в минувшую субботу продемонстрировала постройневшую фигуру в алом костюме. Поклонники российской певицы пришли в восторг от изменений во внешности женщины.

На снимке можно увидеть Бабкину, которая позирует на фоне светящейся стены в ярко-красном пиджаке и узких брюках такого же цвета. Образ Надежда Георгиевна дополнила массивным ожерельем, длинными серьгами и алой помадой.

Подписчики артистки отметили, что ей очень идет алый цвет – он оттеняет черные волосы певицы и делает ее внешность еще ярче. Многим показалось, что Надежда Бабкина в последнее время сбросила несколько лишних килограммов и стала выглядеть значительно моложе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Надежда Бабкина (@ngbabkina)4 Окт 2019 в 4:58 PDT