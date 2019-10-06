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Ксения Собчак откровенно призналась, какая она на самом деле

, 11:36 [ «Аргументы Недели» ]

Ксения Собчак откровенно призналась, какая она на самом деле
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Телеведущую Ксению Собчак кто-то любит, кто-то ненавидит и резко высказывается в ее адрес.  Многие пользователи считают, что Собчак ведет себя высокомерно и порой развязно.

"Прекрасная, свободная, веселая, остроумная, талантливая и искренняя", - гордится Богомолов после свадьбы женой Собчак

"Прекрасная, свободная, веселая, остроумная, талантливая и искренняя", - гордится Богомолов после свадьбы женой Собчак

В сети активно обсуждали свадьбу телеведущей и режиссера Константина Богомолова и критиковали пару за поездку в ЗАГС в похоронном катафалке, за танец полуобнаженной невесты. Ее ругают за уход от Максима Виторгана.

 
 
 
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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)5 Окт 2019 в 7:02 PDT

Ксения Собчак решила объяснить, какая она на самом деле. По признанию телеведущей, она не сразу переходит с новыми знакомыми на "ты", не дружит близко с коллегами по работе. И после всего этого ее считают высокомерной. Оказывается, у Ксении есть свои принципы. Она не сразу идет на сближение, скрывается за разными масками.

Собчак написала пост в Инстаграм: "Уже в довольно взрослом возрасте я вдруг обнаружила, что мою нелюбовь переходить сразу на «ты», холодное и отстраненное отношение к малознакомыми людям, нелюбовь к неуставным отношениям с теми с кем работаешь, многие считывают как высокомерие ..." По ее словам, для нее "это было сюрпризом". "Я вот себя мыслю человеком, который просто закрыт вначале и не любит сразу стремительного сближения. Любит прятаться за сотней масок", - рассказала о себе Собчак.

Новый муж Ксении Собчак Константин Богомолов очень гордится ей: "Прекрасная, свободная, веселая, остроумная, талантливая и искренняя".

 

 

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