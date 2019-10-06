Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала фото в красном платье и взволновала поклонников актрисы

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6 октября 2019, 10:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна после перерыва, продолжительностью месяц, вернулась в социальные сети. Анна выложилась в Инстаграм фото в красном платье и еще другие снимки в модных нарядах.

Директор Заворотнюк не исключает, что актриса вернется к работе

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @anna_zavorotnyuk5 Окт 2019 в 10:17 PDT

У Анастасии Заворотнюк дочь выросла настоящей красавицей, как и ее мама. Ане пишут много комплиментов: "Классная", "Красотка". Дочь актрисы отвечает фолловерам, благодаря за признание. Мода - это сейчас ее работа. "Я люблю свою работу, но не по понедельника", - пошутила девушка. Анна Заворотнюк училась за границей, а работать вернулась в Москву.

Поклонники актрисы надеются, что серьезных проблем со здоровьем у нее нет, и скоро они смогут увидеть ее на сцене в театре или в кино.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @anna_zavorotnyuk5 Окт 2019 в 2:45 PDT

Судя по тому, как выглядит Анна, ее знаменитая мама, звезда сериала "Моя прекрасная няня", чувствует себя нормально. В СМИ пишут, что Заворотнюк лечится, но у нее не такой страшный диагноз, как писали ранее.

Аня и сын Майк - дети Анастасии Заворотнюк, рожденные в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. В браке с фигуристом Петром Чернышевым "прекрасная" няня родила дочь Милу. Сейчас малышке около года.