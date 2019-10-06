Валерию Гай Германику, которая скоро в третий раз станет мамой, едва узнали на фото

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6 октября 2019, 10:06 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Режиссера Валерию Гай Германику, которая в скором времени станет матерью в третий раз, поклонники едва узнали на новой фотографии. На днях 35-летняя женщина стала гостьей одной из радиостанций.

В рамках передачи был сделан снимок, на котором Валерия запечатлена в весьма скромном образе: простая белая футболка и почти полное отсутствие макияжа и прически.

На фото можно заметить внушительный живот режиссера. Поклонники Гай Германики выразили беспокойство в связи с тем, что она работает на столь позднем сроке беременности. Многие также отметили, что черты лица Валерии сильно изменились из-за ее положения, вследствие чего на новом снимке ее едва можно узнать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАКСИМ ПРИВАЛОВ (@maximprivalov)4 Окт 2019 в 12:12 PDT