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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Старшая дочь Дмитрия Хворостовского родила сына

, 10:13 [ «Аргументы Недели» ]

Старшая дочь Дмитрия Хворостовского родила сына
фото: pixabay.com

Старшая дочь знаменитого оперного певца Дмитрия Хворостовского Мария родила второго ребенка - сына.
Мария и ее супруг Фелипе Меггиоларо Маркс принимают поздравления.

Вдова Хворостовского Флоранс опубликовала фото старшей дочери артиста

Вдова Хворостовского Флоранс опубликовала фото старшей дочери артиста

Малыш появился на свет еще две недели назад. Но Мария только сейчас рассказала о рождении у годовалой дочки Арии братика.
"Мы любим нашего сладкого малыша Лео. Наша семья и сердца переполнены чувствами и эмоциями", - написала дочь Хворостовского в Инстаграм.

 
 
 
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Публикация от Maria Hvorostovsky (@mariahvo)5 Окт 2019 в 11:14 PDT


Дочь Арию Мария родила в июне 2018 года. Тогда они с отцом девочки официально женаты не были.  А минувшей весной дочь знаменитого оперного певца вышла замуж за своего возлюбленного. На свадьбе она была уже с беременным животиком.

Вдова Дмитрия Хворостовского Флоранс дружит с детьми артиста от его первого брака, поддерживает их. На свадьбе Марии присутствовали все родственники, в том числе и Флоранс с детьми.

Дмитрий Хворостовский удочерил Марию в браке с первой женой - балериной Светланой Ивановой. Всего у него пятеро детей: Мария, дети от первой жены Александра и Даниэль, сын и дочь Флоранс - Максим и Нина. В этом году близнецы - Данила и Александра Хворостовские окончили университеты в Англии.

 
 
 
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Публикация от Florence (@flosha1)23 Сен 2019 в 3:41 PDT

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