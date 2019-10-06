Старшая дочь Дмитрия Хворостовского родила сына

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6 октября 2019, 10:13 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Старшая дочь знаменитого оперного певца Дмитрия Хворостовского Мария родила второго ребенка - сына.

Мария и ее супруг Фелипе Меггиоларо Маркс принимают поздравления.

Вдова Хворостовского Флоранс опубликовала фото старшей дочери артиста

Малыш появился на свет еще две недели назад. Но Мария только сейчас рассказала о рождении у годовалой дочки Арии братика.

"Мы любим нашего сладкого малыша Лео. Наша семья и сердца переполнены чувствами и эмоциями", - написала дочь Хворостовского в Инстаграм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maria Hvorostovsky (@mariahvo)5 Окт 2019 в 11:14 PDT



Дочь Арию Мария родила в июне 2018 года. Тогда они с отцом девочки официально женаты не были. А минувшей весной дочь знаменитого оперного певца вышла замуж за своего возлюбленного. На свадьбе она была уже с беременным животиком.

Вдова Дмитрия Хворостовского Флоранс дружит с детьми артиста от его первого брака, поддерживает их. На свадьбе Марии присутствовали все родственники, в том числе и Флоранс с детьми.

Дмитрий Хворостовский удочерил Марию в браке с первой женой - балериной Светланой Ивановой. Всего у него пятеро детей: Мария, дети от первой жены Александра и Даниэль, сын и дочь Флоранс - Максим и Нина. В этом году близнецы - Данила и Александра Хворостовские окончили университеты в Англии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Florence (@flosha1)23 Сен 2019 в 3:41 PDT