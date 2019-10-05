Меган Маркл и принц Гарри показали видео из тура по Африке

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5 октября 2019, 21:26 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Instagram

Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл поделилась с поклонниками королевской семьи роликом с самыми яркими моментами из путешествия по Африке. Поездка стала одним из важных событий в жизни супружеской пары, потому что с ними впервые поехал их сын Арчи.

«Королевский тур в Южную Африку подошел к концу, но герцог и герцогиня получили возможность оглянуться на невероятные 10 дней через Южную Африку, Ботсвану, Анголу и Малави … преодолели 15 000 миль через юг Африки, где встретили так много удивительных людей. Они стали свидетелями большого партнерства между Великобританией и Африкой», – говорится в сообщении под роликом в аккаунте королевской семьи.

Принц Гарри говорил, что решил повторить поступок покойной матери – принцессы Дианы и пройтись «по минному полю».

Видео с кадрами из путешествия.