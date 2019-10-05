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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Поклонники обсуждают слишком глубокий вырез платья Валерии

, 14:12 [ «Аргументы Недели» ]

Поклонники обсуждают слишком глубокий вырез платья Валерии
фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пользователи сети обсуждают слишком глубокий вырез платья 51-летней певицы Валерии. В минувшую пятницу, 4 октября, знаменитая артистка опубликовала на своей страничке фотографию в ярком образе.

На снимке, который был сделан в студии шоу "Голос", Валерия запечатлена в черном платье, украшенном блестками. Многие обратили внимание на то, что фасон наряда является довольно смелым. Многим показалось, что вырез слишком глубокий для телевизионной передачи. Другим понравился такой стильный эксперимент.

Валерия находится в прекрасной физической форме и часто радует поклонников своими яркими и неординарными костюмами, которые подчеркивают ее стройность.

 

 
 
 
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Публикация от VALERIYA (@valeriya)4 Окт 2019 в 3:40 PDT

ЕТ

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