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5 октября 2019, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres

Всемирно известная певица призналась, что страдает от неизлечимого заболевания. В настоящий момент врачи способны подбирать лишь симптоматическое лечение, которое зависит от тяжести болезни.

Признание сделала певица Сиа, которая прославилась после того, как исполнила песню Chandelier, а также выбрала необычный образ в белом парике с большим бантом. Оказалось, что артистка страдает синдромом Элерса-Данлоса, при котором у больных развивается гиперподвижность суставов. Кроме того, у пациентов видоизменяется соединительная ткань сосудов и кожи, вследствие чего могут возникать раны, которые долго не заживают.

Сиа заявила, что страдает от болей и подчеркнула, что поддерживает всех своих поклонников, которые сейчас проходят через тяжелые времена, передает CNN.