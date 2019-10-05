Мать Юлии Началовой рассказала об успехах внучки

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5 октября 2019, 11:52 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Мать покойной российской певицы Юлии Началовой рассказала об успехах своей внучки Веры Алдониной. Девочка хорошо учится в школе и в настоящий момент активно развивает множество своих талантов.

Таисия Николаевна сообщила, что ее внучка победила во Всенародной акции "Пою мою Москву", которая была организована к дню рождения столицы России. Вера Алдонина заняла первое место в конкурсе стихов, сообщает сегодня "7 Дней".

Напомним, Юлия, которой не стало в марте текущего года, очень гордилась успехами дочки. Артистка, несмотря на плотный график, никогда не пропускала выступления Веры. Поклонники Началовой не исключают, что ее дочь пойдет по стопам звездной мамы и станет артисткой.