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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Мать Юлии Началовой рассказала об успехах внучки

, 11:52 [ «Аргументы Недели» ]

Мать Юлии Началовой рассказала об успехах внучки
фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Мать покойной российской певицы Юлии Началовой рассказала об успехах своей внучки Веры Алдониной. Девочка хорошо учится в школе и в настоящий момент активно развивает множество своих талантов.

Таисия Николаевна сообщила, что ее внучка победила во Всенародной акции "Пою мою Москву", которая была организована к дню рождения столицы России. Вера Алдонина заняла первое место в конкурсе стихов, сообщает сегодня "7 Дней".

Напомним, Юлия, которой не стало в марте текущего года, очень гордилась успехами дочки. Артистка, несмотря на плотный график, никогда не пропускала выступления Веры. Поклонники Началовой не исключают, что ее дочь пойдет по стопам звездной мамы и станет артисткой.

ЕТ

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